Путин обсудил с президентом ЦАР перспективы сотрудничества

Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Центральноафриканской республики. Российский лидер поздравил Фостен-Арканжа Туадеру с переизбранием и уверенной победой на декабрьских выборах. А также выразил пожелания благополучия и процветания народу республики.

Со своей стороны африканский президент поблагодарил за поддержку, которую Москва оказывает в деле укрепления суверенитета и безопасности страны. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в политической, экономической и гуманитарной областях. И подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных связей.