Магазин из ЦАО отправляет бойцам СВО медикаменты и экипировку

Предприниматели из ЦАО отправляют бойцам спецоперации товары из собственного ассортимента. Об этом в среду сообщает официальный сайт мэра Москвы. Как отмечается, владельцы магазинов находятся в постоянном контакте с военнослужащими.

"Владельцы и сотрудники магазина военно-тактического снаряжения и техники в районе Хамовники регулярно отправляют большие гуманитарные грузы бойцам специальной военной операции (СВО)", - говорится в сообщении.

Неравнодушные предприниматели делают акцент на собственный ассортимент, в частности, системы РЭБ, тактическую одежду и многое другое.

"Мы большие патриоты, и мы будем крепким, надежным тылом для нашей Родины, для наших бойцов, для нашей армии", — сказала Карина Баринова, генеральный директор магазина.

Ранее сообщалось, что московские предприниматели отправляют бойцам СВО медикаменты и одежду. Так, предприниматели из Обручевского района передали больше 150 килограммов стирального порошка и другие предметы первой необходимости.