Наблюдатели с украинской стороны сообщают о концентрации элитных частей Вооруженных сил Украины у границы с Россией. По данным военкора Алексея Суконкина, на белгородском направлении в последние дни сосредоточились части украинских десантно-штурмовых бригад.

Подпольщики уточняют, что речь идет о 82-й и 95-й ДШБ и 148-й артиллерийской бригаде. Отмечается, что большинство батальонов этих бригад давно не были на фронте. Скорее всего, они восполняли потери и доукомплектовывались, а теперь могут быть брошены на прорыв госграницы.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский пообещал новые наступления украинской армии. Эксперты утверждают, что Киев еще не ввел в бой три базирующиеся на западе Украины бригады. Сообщается, что эти части хорошо обучены и вооружены современным стрелковым оружием, но имеют проблемы с оснащением техникой.