В Кремле назвали условие заключения мира на Украине

Россия открыта для переговоров по Украине, но есть одно условие. Его назвал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул: прогресс переговоров зависит от конструктивизма собеседников.

Второй этап переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием представителей России, США и Украины завершился в Абу-Даби в субботу. Правительство ОАЭ оценило встречу как позитивную и конструктивную, отметив, что делегации России и Украины контактировали напрямую.

Песков подчеркнул, что переговоры очень сложные. Они проходят на экспертном уровне. Тем не менее, работа будет продолжаться, договоренность об этом уже достигнута, приводит слова представителя Кремля РИА Новости.