Лариса Долина расплакалась возле гроба Олейникова

В Москве проходит церемония прощания с известным шоуменом, режиссером, ведущим, продюсером Александром Олейниковым. Почтить память артиста пришли друзья, близкие, коллеги и многочисленные поклонники.

Возле гроба Олейникова собрались генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, режиссер Федор Бондарчук, шоумен, продюсер Игорь Угольников, художник Никас Сафронов и многие другие. Не осталась в стороне и певица Лариса Долина.

Она появилась в траурном зале в неприметном черном пуховике, с небрежно убранными волосами и без грамма косметики. Сев на стул, слушая слова спикера, прославленная артистка не сдержала слез и расплакалась прямо в платочек, который держала в руке.

Напомним, Александр Олейников умер 24 января. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Шоумену было 60 лет.

Он работал в основном на телевидении. Начинал карьеру в Московской редакции ЦТ, потом перешел на канал МТК. Известен по многим проектам на канале ТВ-6: вел передачи "Мое кино", "Моя звезда", "Моя история", "Ваша музыка".

