Роспотребнадзор начал расследование массового отравления в костромской деревне

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы воды в школе и в детском саду деревни Шолохово в Костромской области. Ведомство ищет причины массового заболевания жителей, берут смывы и пробы продуктов, которыми питались дети.

Прокуратура Костромской области 27 января сообщила о начале проверки после сообщений об остром инфекционном заболевании, распространившемся среди жителей деревни Шолохово. У половины местного населения после ремонта местного водопровода повысилась температура до 38-39°C, появились тошнота и рвота, диарея, общая слабость, ломота в теле.

Следком возбудил уголовное дело. Как передает РИА Новости, заболели более десяти детей, а также взрослые. По данным Красносельской районной больницы, госпитализация потребовалась только одному человеку, остальные лечатся амбулаторно.