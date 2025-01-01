Евгения Медведева показала свадебное платье

В конце 2025 года стало известно, что Евгения Медведева выходит замуж за своего возлюбленного, танцора Ильдара Гайнутдинова. Позднее Медведева призналась, что ждала предложения от Гайнутдинова. Евгения дала понять, что уже готова к браку.

Фигуристка вовсю готовится к грандиозному событию в своей жизни. В официальном телеграм-канале Медведева выложила фотографию, на которой предстала на примерке свадебного платья. "Вчера был важный день..." - интригующе сообщила Евгения.

(смотреть фото на сайте ТВ Центр)

В комментариях многочисленные подписчики рассыпались в комплиментах и отметили, что выбор наряда выгодно отличается от "стандартных" подвенечных платьев.

Напомним, что Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов ознакомилась на съемках телепроекта "Звездные танцы". Поначалу они, как остальные, репетировали по два-три часа, а потом разъезжались. Однако затем они стали заниматься дольше, задерживаться, и им это нравилось. А когда телепроект подошел к концу, оба поняли, что им не хватает друг друга.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>