Веры Брежневой больше нет - Mash

Веры Брежневой больше нет. Известная певица, бывшая участница "ВИА Гры" отказалась от своего звучного псевдонима и стала просто Vira.

После ребрендинга Веру Галушку (настоящая фамилия артистки) продвигают через мову, донаты беженцам и помощь жителям прифронтовых зон. Как утверждает Mash, весь менеджмент у нее украинский, коммуникация — тоже. Песен на русском языке в программе певицы больше нет, заказы от россиян не принимают — даже от релокантов. Перед согласованием выступлений команда проверяет национальность заказчика.

Теперь Vira готовит новую концертную программу. От хитов своего бывшего мужа, продюсера Константина Меладзе, благодаря которому, собственно, она и прославилась, артистка отказалась.

В настоящее время Вера Галушка ходит по премьерам и светским вечеринкам в Киеве, дает интервью только украинским СМИ и наращивает фан-базу в соцсетях благодаря меценатству. В ее промокампании значатся помощь переселенцам в Черновцах, медкабинет в Мукачево, поддержка детей в прифронтовых районах и больниц во Львове.

Напомним, что после начала СВО Вера Брежнева ушла в тень. Певица покинула Россию. Первое время она находилась на родине, пыталась строить там карьеру, однако у нее ничего не получилось. Тогда певица начала колесить по Европе и исполнять свой уже всем известный репертуар, который в свое время обеспечил ей успех. Параллельно Вера запустила карьеру блогера.

