Матвиенко призвала разобраться с "Почтой России"

Нельзя игнорировать проблемы в работе "Почты России", особенно в сельской местности. На это указала в среду, 28 января, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Политик подчеркнула, что необходимо разобраться, "иначе скоро все там разбегутся", поскольку зарплаты у сотрудников "Почты России" невелики, а условия работы вызывают вопросы.

Особую тревогу, по словам Матвиенко, внушают сельские отделения почты, отделения в малых городах и малых районах. Спикер Совфеда подчеркнула, что "нельзя эту ситуацию дальше отпускать", поскольку "иначе скоро все там разбегутся" (цитаты по ТАСС).

Ранее президент России Владимир Путин предупреждал, что нехватка специалистов чувствительна не только для самих предприятий, но и для экономики страны в целом. По мнению главы государства, подходить к решению кадровых вопросов нужно не просто нестандартно, а порой даже экстраординарно.

Роструд тем временем сообщил, что работодатели в России по-прежнему делают ставку на рабочие специальности — это подтверждает и перечень самых востребованных профессий. В него, в частности, входят профессии швеи, водителя, монтажника.