Россия поставила Ирану "Опустошители"

Иран получил от России ударные вертолеты Ми-28НЭ (по кодификации НАТО – "Havoc", "Опустошитель"). Снимок опубликован в Telegram-канале "Военный осведомитель".

Снимок представляет Ми-28НЭ в цифровом камуфляже. На вертолете отсутствуют лопасти, а уязвимые места прикрыты чехлами, что указывает на недавнюю транспортировку. Утверждается, что машина на снимке — один из прибывших в Иран российских вертолетов.

В январе журналист иранского агентства Tasnim опубликовал фото Ми-28НЭ в пустынном камуфляже. Наблюдатели сочли это намеком на прибытие вертолетов в Иран. "Опустошитель" получил автоматическую пушку 2А42 калибра 30 миллиметров и точки для подвески различного вооружения, включая противотанковые ракеты и боеприпасы класса "воздух-воздух".