Москвичам пообещали еще сутки снегопадов

Сильный снег будет идти в Москве и Московской области еще около суток. Такой прогноз дает в среду, 28 января, Гидрометцентр России.

В частности, предстоящей ночью ожидается снег при температуре воздуха от минус девяти до минус 11 градусов в Москве и от минус восьми до минус 13 градусов — по области.

Днем в четверг, 29 января, снег не прекратится, при этом ветер прогнозируется северной четверти со скоростью пять-десять метров в секунду, на дорогах возможна гололедица.

Лишь в последний рабочий день января снег начнет утихать — осадки ожидаются небольшие и лишь местами, сообщает ТАСС.

Другие субъекты Федерации также угодили во власть циклонов, которые принесли снегопады, заносы и гололедицу. На трассах Ставрополья из-за разгула стихии практически нулевая видимость, некоторые участки пришлось перекрыть. В Якутии хозяйкам приходится сушить выстиранное белье при минус 50 градусах.

Метеоролог Михаил Леус рассказал, что январь в Москве финиширует со средней температурой ниже климатической нормы, а начало февраля продолжит морозный период. Лишь под конец зимы температура может вернуться в норму и даже превысить ее.