Сергей Собянин рассказал о развитии системы теплоснабжения Москвы

Системе центрального теплоснабжения столицы - 95 лет, сообщил в своем канале Сергей Собянин.

Как рассказал мэр, длина трубопроводов в московской системе теплоснабжения сегодня - порядка 19 тысяч километров. А ПАО "Мосэнерго" - крупнейший производитель тепловой энергии в мире.

По словам Собянина, столице ежегодно требуется около 80 миллионов гигакалорий. Столько потребляют некоторые государства. При этом, добавил глава города, в российской столице - один из самых долгих отопительных сезонов среди мировых мегаполисов. Он длится 230 дней.

Подробности - в посте мэра.