С Максимом Галкиным* и его детьми от Пугачевой случилась беда

В Куршевеле в настоящее время горит отель Grandes Alpes Hotel. Всего из него эвакуировали 279 человек. Пожар не могут потушить с минувшей ночи. Сейчас спешно эвакуируют постояльцев и работников ближайших отелей. Среди отдыхающих и Максим Галкин* вместе с детьми от Аллы Пугачевой Гарри и Лизой, передает SHOT.

На элитный курорт артист вместе с наследниками прибыл несколько дней назад. Интересно, что Примадонна отказалась их сопровождать. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Галкин* сообщил, что готов "к покорению вершин". Вместе с Лизой он успел потанцевать под музыку на склоне, а с Гарри — зайти в местный ресторан на ужин за огромным столом.

Где сейчас находится Алла Пугачева, точно неизвестно. По последним данным, артистка жила на Кипре, где вместе с мужем несколько лет назад приобрела элитную недвижимость. Однако лето Примадонна провела в Латвии, чей климат, говорят, подходит ей куда больше кипрского. А недавно и вовсе прошла информация, будто певица присматривает домик в Болгарии.

*включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

