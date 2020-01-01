"Живой Нострадамус" сделал предупреждение принцу Уильяму: грядет событие, которое никто не в силах остановить

Бразильский предсказатель Афон Саломе, прозванный "Живым Нострадамусом", заявил, что грядет важное событие в королевской семье. Оно произойдет в ближайшие месяцы и больно ударит по принцу Уильяму.

Ясновидящий уверяет, что событие связано с возвращением принца Гарри в Великобританию. Король Карл III примет сына назад в семью. Установить хрупкое перемирие поможет принцесса Евгения. Принц Уильям, однако, не примет это.

"Настоящий мир наступит лишь в следующем поколении: дети Уильяма и Кейт восстановят связи с Арчи и Лилибет. Но до этого еще много лет — слишком много запутанной кармы, и сейчас не время", — цитирует The Mirror бразильского предсказателя.

Гарри и Меган будут вынуждены пойти на уступки Карлу III после того, как Netflix окончательно разорвет с ними все контракты. Арчи и Лилибет переедут в Лондон, а через пять лет дети герцога и герцогини Сассекских начнут "оказывать значительное влияние" во дворце.

Если Уильям не найдет в себе силы простить брата, он рискует потерять союзников. Мол, примирение короля с младшим сыном никто не в силах остановить, поэтому принцу Уэльскому разумнее принять ситуацию.

Афон Саломе родился в Бразилии в 1986 году. Он утверждает, что с детства ему являются видения и предчувствия. Саломе быстро приобрел популярность благодаря своим прогнозам, но его прорыв произошел в начале 2020-х годов. "Живой Нострадамус" предсказал развитие пандемии COVID-19.