Вопрос вероятности встречи президента России Владимира Путина с главой киевского режима Владимиром Зеленским поднимали во время общения российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом рассказал в среду, 28 января, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков.

Накануне глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов лично встретиться с Путиным, чтобы обсудить самые чувствительные аспекты мирного урегулирования, включая территории и судьбу Запорожской АЭС.

В Кремле напомнили, что российская сторона никогда не отказывалась от контактов такого рода, однако они должны быть хорошо подготовлены — возможные контакты Путина с Зеленским должны быть ориентированы на достижение конкретных позитивных результатов.

В интервью журналисту Павлу Зарубину Ушаков также процитировал Владимира Путина, который приглашал Зеленского в Москву и обещал обеспечить его безопасность, если он "действительно готов к встрече".

Ранее Владимир Путин не раз напоминал, что Зеленский утратил легитимность как президент Украины. Подписывать документы о мирном урегулировании конфликта с представителями киевского режима бессмысленно, поскольку "нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано", подчеркнул российский лидер.