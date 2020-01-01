Захарова посоветовала совравшему президенту Польши перечитать статью Путина

Президент Польши Кароль Навроцкий привычно исказил исторические факты во время своего выступления в Освенциме. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала главе польского государства почитать статью президента России Владимира Путина.

Как написала Захарова в Telegram, Навроцкий вновь повторил лживый тезис об ответственности СССР за начало Второй мировой войны. Однако таким образом власти Польши пытаются заставить мир забыть о связях польских политиков с Третьим рейхом, Пакте Пилсудского-Гитлера и о соучастии страны в разделе Чехословакии в 1938 году, отметила дипломат.

Представитель МИД рекомендует Навроцкому перечитать статью Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" от 19 июня 2020 года". Захарова отреагировала на слова Навроцкого о том, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет не только нацистская Германия, но и Советский Союз.