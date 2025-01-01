Кремль не уполномочен предоставлять сведения о потерях армии в ходе специальной военной операции. Об этом напомнил в среду, 28 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Журналисты попросили представителя Кремля прокомментировать публикации американского аналитического центра CSIS о потерях России и Украины в ходе боевых действий. Авторы этого доклада утверждают, что со времен Второй мировой войны ни одно крупное государство "и близко не терпело подобных потерь на каких-либо войнах".

Песков в ответ выразил сильные сомнения в том, что такие доклады "можно и нужно расценивать как достоверную информацию". Он предложил ориентироваться на информацию, которая предоставляется по линии Министерства обороны России, пишут "Ведомости".

В декабре 2025 года министр иностранных дел России Сергей Лавров, ссылаясь на данные многочисленных независимых оценок, отмечал, что потери украинской армии в ходе конфликта перевалили за миллион человек. При этом число жертв продолжает расти.

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов, подводя итоги 2025 года, подчеркивал, что российские войска захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу. За минувший год российскими Вооруженными силами освобождено более 300 населенных пунктов, под наш контроль перешло более 6300 квадратных километров территории, а за все время СВО освобождено около 94 тысяч квадратных километров.