Ольга Бузова раскрыла причину конфликта с Бородиной: "Это был такой удар! Они за спиной все сделали"

Ольга Бузова проработала на "Доме-2" 17 лет. Но так и не смогла подружиться с главной звездой проекта Ксенией Бородиной. Оказывается, между ведущими произошел серьезный конфликт. В интервью Лауре Джугелия Ольга призналась, что Ксения всегда будет для нее чужим человеком. Ни дружбы, ни приятельство между ними быть не может.

"Были ситуации, когда мы очень поддерживали друг друга. Но мы никогда не были подругами. Наверное, за всю жизнь я была лишь раз на ее дне рождении, была на свадьбе с Курбаном… Сложный вопрос, почему не подружились? Потому что", — заявила певица, отметив, что Бородина "не ее человек".

Конфликт возник, когда Бузова в 2021 году покинула "Дом-2". Бородина начала публично критиковать бывшую ведущую. А когда на место Ольги позвали Даву Манукяна, Ксения и вовсе повела себя очень некрасиво. Мол, Бородина на лобном осуждала ее и поддакивала парню.

"Ты знаешь, как я умираю сейчас после расставания, а ты сидишь с моим бывшим парнем и меня обсуждаешь, и нелестно обо мне говоришь. Потом все комом…" — поделилась исполнительница хита "Мало половин".

Для Бузовой это оказалось самым большим ударом. Она не могла поверить, что люди, которые столько лет улыбались ей в лицо, способны на такое предательство.

"И когда они сажают в кадр моего бывшего молодого человека, а бывшая коллега даже не предупреждает меня об этом, для меня это был такой удар! Они за спиной это все сделали…" — призналась ведущая.

Бородина и Бузова встретились вновь лишь на шоу "Сокровища императора". Ксения была участницей, а Ольга — ведущей. По словам певицы, она отпустила обиды и была рада видеть старую знакомую.

