Глава датского правительства Метте Фредриксен выразила сомнения в том, что Россия желает мира с Европой. Премьер-министр Дании заявила, что "российская угроза" никуда не делась.

Заявление Фредриксен, прозвучавшее в эфире телеканала Тagesschau, касалось усложнившихся отношений Копенгагена и Вашингтона из-за притязаний американских властей на Гренландию. Датский политик заявила, что лучше "держаться вместе с США", поскольку это поможет обеспечить "защиту Европы от России".

Европе и Соединенным Штатам необходимо объединиться для обеспечения безопасности на восточном фланге Североатлантического альянса, поскольку Россия не хочет мира с европейскими странами, подытожила Метте Фредриксен.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа выразил убежденность в том, что для возобновления контактов с ныне недружественными западными странами России "ничего не нужно", поскольку "они сами приползут, то есть они сами выскажут заинтересованность".

Президент России Владимир Путин заявил, что с действующими европейскими политическими элитами диалог маловероятен, хотя наша страна нацелена на коммуникацию. Российский лидер напомнил, что Москва уже выстраивает диалог с Вашингтоном, а также отметил, что это может произойти и с Европой – но не с нынешними политическими элитами.