Стало известно о новых подвигах героев СВО

Новые подвиги российских бойцов в ходе спецоперации. Гвардии младший сержант Амир Бикбулатов с сослуживцами под обстрелами и ударами БПЛА удерживал отбитые у врага позиции. Рискуя собой, Амир оказал первую помощь раненому товарищу и организовал эвакуацию, чем спас ему жизнь.

Гвардии младший лейтенант Денис Григорьев с подчиненными, наступая на позиции неприятеля, был атакован беспилотниками. Денис лично уничтожил три FPV-дрона. Отразив воздушное нападение, штурмовой взвод под командованием Григорьева захватил опорник ВСУ и закрепился на новых рубежах.