ПВО сбили 9 украинских дронов над российскими регионами в ночь на 29 января

Силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку киевского режима на российские регионы. В течение прошедшей ночи ПВО перехватила и уничтожила девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что четыре украинских дрона сбито минувшей ночью над территорией Ростовской области. По два беспилотника ВСУ ликвидировано над Республикой Крым и над Брянской областью. Еще один БПЛА уничтожен над территорией Воронежской области.

Как сообщил в Telegram губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, беспилотники ВСУ минувшей ночью атаковали город Каменск-Шахтинск и Каменский район. Все цели уничтожены дежурными средствами ПВО. Глава региона предупредил жителей, что опасность атаки беспилотников сохраняется.