Путин: Россия поддерживает усилия властей Сирии по восстановлению территориальной целостности

28 января в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе открытой для прессы части встречи российский лидер заявил, что уже многое удалось сделать для восстановления российско-сирийских отношений.

Россия поддерживает все усилия властей Сирии по восстановлению территориальной целостности страны, добавил Путин.

Как указал глава государства, российский стройкомплекс готов помочь в восстановлении Сирии.

У России и Сирии намечены хорошие мероприятия по линии промышленности, спорта, медицины, также обратил внимание президент.

Ранее Дмитрий Песков отмечал, что в ходе переговоров стороны намерены обсудить вопросы российско-сирийского взаимодействия и обменяться мнениями о ситуации на Ближнем Востоке​​​. Кроме того, будут затронуты темы, связанные с пребыванием российских военных в Сирии.