Новая встреча делегаций России, Украины и США состоится 1 февраля

Встреча делегаций России, Украины и США запланирована на 1 февраля в Абу-Даби, сообщил Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Предыдущая встреча, состоявшаяся также в ОАЭ, прошла 23 и 24 января. Правительство ОАЭ оценило переговоры как позитивные и конструктивные, отметив, что делегации России и Украины контактировали напрямую.

Песков ранее отметил, что переговоры проходят на экспертном уровне. По словам кремлевского спикера, работа будет продолжаться.

Российскую делегацию возглавляет начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков. От США участвуют спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Во главе украинской делегации - руководитель СНБО Рустем Умеров.