Кремль отреагировал на отказ Европы от российского газа: "Их проблемы"

Отказ Европы от российского газа — "это их проблемы". Такое заявление сделал в среду, 28 января, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, своими действиями европейцы "сами себя ограничивают от получения наиболее конкурентоспособного газа из России", пишут "Известия".

Ранее сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла рассказал, что заполненность газохранилищ в ФРГ опустилась ниже 38%. Политик назвал ситуацию в германской энергетике критической и заявил, что "речь идет о газовом кризисе, к которому сейчас движется Германия".

В Нидерландах запасы газа в подземных хранилищах опустились ниже 30%. Судя по данным Gas Infrastructure Europe, в королевстве, которое является одним из лидеров в Европе по объему мощностей хранения, осталось не больше 29,42% запасов, сообщает ТАСС.

Российские власти еще в начале зимы предупреждали, что отказ Европы от газа из России усилит тренд на утерю лидирующего потенциала европейской экономики. Зависимость от более дорогих энергоносителей "неминуемо приведет к последствиям для экономики Европы и понижению конкурентоспособности Европы".