Звeзды фигурного катания проведут мастер-классы в "Лужниках"

31 января и 1 февраля олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова и заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз проведут серию мастер-классов на "Южном катке" в спорткомплексе "Лужники", сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

"Серия мастер-классов со звездами фигурного катания продолжает радовать активных горожан и гостей города. Каждый участник, независимо от опыта, может изучить новые приeмы катания, получить заряд мотивации от знаменитых наставников и забрать с собой ценные сувениры – карточки с автографами спортсменов. 30 января и 1 февраля мастер-класс даст олимпийская чемпионка Алина Загитова, а 31 января занятие проведет заслуженный тренер России Даниил Глейхенгауз", – говорится в сообщении.

Участие в мастер-классах будет бесплатным, но понадобится предварительная регистрация. Для военнослужащих СВО и их семей – приоритетная регистрация.