Никита Джигурда произнес вслух о Богомолове то, о чем остальные деликатно молчали

Министр культуры России Ольга Любимова 23 января объявила, что после смерти Игоря Золотовицкого место ректора Школы-студии МХАТ займет Константин Богомолов. Однако назначение многие не приняли.

Выпускники Школы-студии МХАТ написали открытое письмо в адрес министра культуры, высказавшись против Богомолова на посту ректора. По их мнению, преемником Золотовицкого может стать только тот, кто был воспитан учителями-мхатовцами в стенах школы, и всеми корнями имеет прямое отношение к Школе-студии.

Поддержал обращение и Никита Джигурда. Он отметил, что окончил Щукинский театральный институт, но знает, что такое мхатовская школа и традиции.

"Назначить Костю Богомолова ректором школы-студии МХАТ – это всё равно, что матерого извращенца назначить ректором школы создания настоящих мужчин. Или, как в басне, впустить лису в курятник", — заявил звезда фильма "Любить по-русски".

Джигурда произнес вслух то, что остальные старались деликатно обойти. Никита заявил, что Богомолов хороший режиссер, но на этот раз дело не в его способностях.

"Костя талантливый режиссер, экспериментатор, но зачем же ставить ректором человека, для которого не существует классики и уважения к ней?" — указал Джигурда.

Актер назвал новое назначение мужа Ксении Собчак проверкой театрально-киношного сообщества. Никита призвал коллег не молчать и показать свое отношение к ситуации.

"Обязательно нужно добиться отмены этого назначения, через которое проверяют общество. Долой Константина Богомолова из ректоров Школы-студии МХАТ!" — подчеркнул Джигурда в личном блоге.

