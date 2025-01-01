Эпидемиолог опроверг слухи о предстоящем всплеске заболеваемости гриппом

Нет никаких оснований полагать, что эпидемиологическая ситуация в России по гриппу кардинально изменится. Об этом рассказал в среду, 28 января, заместитель директора по научной работе ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт прокомментировал публикации ряда СМИ о том, что в феврале якобы вероятен всплеск заболеваемости гриппом из-за погодных условий, которые формируют идеальную для распространения вируса среду.

Горелов напомнил, что на четвертой неделе 2026 года в России зафиксировано около 11 тысяч случаев гриппа — примерно столько же регистрировали в середине ноября 2025 года. В целом ситуация соответствует сезонному уровню заболеваемости и укладывается в средние многолетние показатели.

Появление новых возбудителей, по текущим данным, не ожидается ни в мире, ни в России. Что касается прогнозов на февраль, эпидемиолог напомнил: в конце зимы традиционно наблюдается вторая волна гриппа, так как к уже циркулирующим штаммам нередко присоединяется вирус гриппа типа B.

Тем не менее, нет оснований полагать, что эпидемиологическая ситуация кардинально изменится, сообщает РИА Новости.

За неделю до этого Роспотребнадзор сообщал, что после новогодних праздников и школьных каникул фиксируется ожидаемый рост заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями (ОРВИ) в полтора раза. Это связано с возвращением граждан в трудовые и образовательные коллективы по завершении длинной череды нерабочих дней.

Тем временем вирусолог и главный врач миланской городской больницы "Галеацци" Фабрицио Прельяско заявил, что разновидность гриппа A(H3N2), известная как гонконгский грипп или вариант К, не приведет к новой пандемии. Медик пояснил, что этот грипп был хорошо известен еще до COVID-19.