Актер сериалов "Полицейский с Рублевки" и "Реальные пацаны" Андрей Бур умер в 46 лет

Скончался актер Андрей Бур. Ему было 46 лет. Зрители запомнили артиста по ролям в сериалах "Полицейский с Рублевки" и "Реальные пацаны".

Трагические новости сообщил брат актера. Бур умер еще 16 января, но семья почти два недели молчала о произошедшем. Причины смерти артиста не раскрываются. Также брат Андрея не рассказал, где похоронили Бура.

"Ушел из жизни мой брат Андрей Бурычев", — коротко написал родственник актера на своей странице в соцсети.

Андрей Бурычев родился 25 октября 1979 года в Москве. Окончил Театральную школу, после чего стал работать в Театре-студии "Образ". Он взял звучный псевдоним Бур, под которым и прославился.

Зрители полюбили актера после выхода девятого сезона "Реальных пацанов", где он воплотил образ бармена. В "Полицейском с Рублевки-3" Бур сыграл сотрудника ППС.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>