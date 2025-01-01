Правительство Литвы одобрило предложение таможенного департамента запретить въезд в страну автомобилям из России и Беларуси, в баках которых находится более 200 литров топлива.

Литовские таможенники мотивировали свое предложение тем, что "избыточное горючее", которое находится в баках въезжающих машин, "сливают на продажу".

Ежедневно на территорию Литвы въезжают около 200 грузовиков с российской и белорусской регистрацией. Если из одной фуры незаконно сольют 500 литров дизельного топлива, за сутки получится 100 тысяч литров, которые продадут втемную. Литовский бюджет, по подсчетам таможни, за месяц потеряет 2,2 миллиона евро в виде неуплаченных налогов, сообщает ТАСС.

Летом 2025 года сообщалось, что Россия занимает 15-е месте в Европе по доступности автомобильного топлива, исходя из того, какое количество 95-го бензина на свои среднемесячные зарплаты могут купить жители различных государств. В нашей стране показатель составляет 1360 литров.

Европа тем временем собственными руками пилит сук, на котором сидит, отказываясь от недорогих российских энергоносителей. В Кремле отметили, что раз европейцы "сами себя ограничивают от получения наиболее конкурентоспособного газа из России", то "это их проблемы".