Госсекретарь США рассказал, как прячется от Трампа под одеялом

Глава Госдепартамента США Марко Рубио признался, что во время совместных перелетов с главой государства Дональдом Трампом прячется от президента под одеялом.

Как пишет New York Magazine, Рубио рассказал, что во время межгосударственных перелетов бортом №1 пытается вздремнуть, однако "Трамп никогда не спит в самолете". Госсекретарю приходится заматываться в одеяло с головой, как мумия, чтобы его не потревожил президент, который в определенный момент полета начинает "бродить по коридорам, чтобы посмотреть, кто не спит".

Марко Рубио объяснил, почему пытается спрятаться от недремлющего ока Трампа: "Я не хочу, чтобы он увидел, как его госсекретарь спит на диване, и подумал: "О, этот парень такой слабый".

Тем временем сам Трамп продолжается хвастаться своим здоровьем, уверяя, что сохраняет крепость и тела, и ума. Американский лидер рассказал, что в третий раз подряд сдал на "отлично" тест на когнитивные способности.

Нахваливая свои физические и умственные кондиции, президент Соединенных Штатов заверил, что обязан этим молоку. Политик заявил, что "прошел множество тестов и справился с каждым из них, потому что пью молоко".