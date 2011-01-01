"Улыбка мамина": вот как выглядит сын Екатерины Вилковой и Ильи Любимова

Екатерина Вилкова и Илья Любимов воспитывают двоих детей — сына Петра и дочь Павлу. Артисты редко показывают наследников в соцсетях, считая, что публичность может им навредить.

На днях семья отправилась на отдых в Таиланд. Екатерина была так восхищена Пхукетом, что не удержалась и разместила фото сына в своем блоге, показав, как Петр загорает на пляже.

На снимке мальчик предстал в бейсболке, желто-зеленой кофте и шортах. В его руках был телефон, похоже, Петя в ответ фотографировал маму. "Мой личный оператор-постановщик. Никто еще так подробно со мной не работал", — поделилась Екатерина.

Поклонники Вилковой пришли в восторг от кадра. Они оставили сотни комментариев, при чем мальчик собрал больше комплиментов, чем его мама.

"Сынишка молодец! Действительно талантливый постановщик растет"; "Петр просто чудо! И улыбка мамина"; "А повзрослел-то как!"; "Похож на маму", — обсуждают пользователи Сети.

Напомним, что Екатерина Вилкова и Илья Любимов сыграли свадьбу 1 мая 2011 года. В феврале 2012-го у супругов родилась дочь, а еще через два года — сын.



Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>