Кремль ответил на предложение Минфина легализовать онлайн-казино

Министерство финансов России действительно выступило с предложением легализовать деятельность онлайн-казино. Это подтвердил в среду, 28 января, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Газета "Коммерсантъ" писала со ссылкой на источники, что запрещенные ныне онлайн-казино предлагают вернуть в правовое поле, чтобы получить дополнительный источник налоговых платежей. Предполагается, что онлайн-казино обложат налогом по ставке 30%, что может ежегодно приносить в бюджет около 100 миллиардов рублей.

Как заявил Песков в комментарии журналисту Александру Юнашеву, оценивать вероятность таких нововведений пока что рановато, поскольку предложение еще будет прорабатываться. Вдаваться в детали пресс-секретарь президента не стал.

Ранее в российском Совете безопасности предупреждали, что международный терроризм для финансирования своей деятельности активно использует интернет-ресурсы. Это не только специальные интернет-магазины с товарами экстремистского характера, но и онлайн-казино.

Нездоровый азарт нередко втягивает россиян в авантюры и делает жертвами мошеннических схем. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин рассказал, что депутаты Госдумы обсуждают идею устанавливать самозапрет на платежи в компьютерных играх.