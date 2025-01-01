В Минтруде рассказали об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Индексация социальных пенсий в России 1 апреля будет осуществляться выше уровня инфляции. Об этом в среду, 28 января, рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Глава Минтруда, которого цитирует РИА Новости, уточнил, что увеличение социальных пенсий привязано к росту прожиточного минимума, который составил 6,8%.

Соответственно, социальные пенсии будут проиндексированы на 6,8%, хотя фактическая инфляция по итогам 2025 года зафиксирована на уровне 5,6%.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что государство должно гарантировать выплату пенсий в полном объеме, а также их рост темпами не ниже инфляции. Средства на эти цели закладываются и в федеральный бюджет, и в бюджет Социального фонда.

Между тем в России прозвучала инициатива ввести статус "Ветеран трудовой деятельности" и установить доплаты к пенсии для его обладателей. Помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин считает, что вероятность этого весьма высока — такой шаг стал бы "важным сигналом для всего общества и особенно для молодежи".