Анастасия Вертинская пожалела, что жила с Градским: "Все начиналось, как в сказке"

Народный артист России Александр Градский был женат четыре раза. И второй его супругой, в далеких семидесятых, стала дочь гениального поэта и музыканта Александра Вертинского.

Анастасия Вертинская говорит, что брак этот не был официальным, да и продлился всего пару лет. По словам актрисы, два талантливых человека были слишком разными по своей сути, чтобы составить крепкую пару.

"С Сашей Градским у нас не сложилось, потому что мы абсолютно из разных "детских", из разной среды. Он воспитан на своей музыке, я — на музыке Вертинского. Нам нужно было оставить все на уровне романа. Да, все начиналось, как в сказке, но потом — быт, реальность. И вот наши реальности не совпали", — объясняла причины разрыва актриса в беседе с журналом "Караван историй".

Еще одной каплей, переполнившей чашу взаимного недовольства, могли стать прохладные отношения между Градским и сыном Вертинской и Никиты Михалкова — Степаном. Музыкант не был хорошим отчимом.

"Мы с ним не были расписаны. Просто по дурости я какое-то время жила с этим человеком. Ничего плохого и ничего хорошего из этой связи не получилось. Да и не могло получиться", — разоткровенничалась перед журналистами Анастасия.

После расставания Вертинская и Градский никогда больше не общались. Даже на похоронах бывшего мужа она не появилась. Актриса лишь отправила траурный венок.

Интересно, что сам музыкант с трепетом вспоминал Вертинскую. В его душе эти отношения оставили намного более теплый след.

"Мы как бы слились в крымском экстазе. Попали на какую-то безумную пьянку в лагере, шатались по горам, ели барана, пили вино, прилично бухие гуляли по лесным тропинкам и просто очень сблизились..." — писал певец в своих мемуарах.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>