Стороны конфликта на Украине обсуждают гарантии безопасности киевскому режиму, которые могут предусматривать отправку туда войск Великобритании и Франции при поддержке со стороны Соединенных Штатов. Об этом рассказал в среду, 28 января, госсекретарь США Марко Рубио.

По утверждению американского политика, общее соглашение по гарантиям безопасности Украины уже достигнуто — механизм фактически опирается на поддержку США, но "на месте" военных армии Соединенных Штатов не будет, сообщает РИА Новости.

На этом фоне информированный источник рассказал Reuters, что американские власти требуют от Киева подписать мирное соглашение с Россией в обмен на гарантии безопасности.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский, говоря о гарантиях безопасности, заявил, что "это должен быть документ исторического уровня, и именно такого уровня текст достигает сейчас". При этом он требовал "четкий ответ от России, готовы ли они закончить войну на реальных условиях".

После этого украинский министр иностранных дел Андрей Сибига уточнил, что планируется подписать два отдельных мирных соглашения: Украина подпишет с Соединенными Штатами план из 20 пунктов, затем отдельно США подпишут другой документ с Россией.