Москалькова предложила новое основание увольнения мобилизованных со службы

Мобилизованных военнослужащих российской армии, которые не заключали контракт с Министерством обороны, предлагают увольнять со службы при наличии близких родственников, нуждающихся в уходе. Об этом рассказала в среду, 28 января, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен предложила оборонному ведомству рассмотреть возможность предоставления мобилизованным права на увольнение, если у этих военных имеются болеющие родные, которым требуется обеспечивать постоянный уход, сообщает РИА Новости.

Ранее президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин, говоря о возможности ротации, заявил, что "Министерство обороны над этим думает". Глава государства также подчеркнул, что многие мобилизованные превратились "в полноценные боевые единицы".

Между тем первый заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина напомнила, что за мобилизованными россиянами сохранены рабочие места, поэтому у них есть возможность и право вернуться на прежнюю работу. Однако не все готовы сделать это сразу — "кто-то проходит реабилитацию, восстанавливает свое здоровье, проходит социальную адаптацию".