Войска группировки "Центр" своими беспилотниками не дали ВСУ закрепиться на одном из ключевых направлений – красноармейском в ДНР. Украинские формирования пытались оборудовать огневые позиции в лесу, пригнав пехоту, робототехнику и множество солдат. А ротацию противника постоянно срывают экипажи ВКС России. Как, например, Ка-52м группировки "Север".

Танкисты группы "Центр" на том же красноармейском направлении только что выбили противника, который попытался закрепиться недалеко от шахты Котлино – ее уже давно контролируют наши войска. Модернизированные танки Т-52 Б3М позволяют моментально реагировать на любые движения украинских формирований. И способны поражать не только крупные цели. Приходилось и вражеских снайперов из окна "снимать".

Ракеты системы "Торнадо С" группировки "Центр" не дали взлететь десяткам дронов ВСУ, подбив пункт их сборки под Днепропетровском. А самоходные миномёты "Тюльпан" группы "Запад" ударили по точкам, откуда противник управлял тяжелыми боевыми квадрокоптерами в Купянском районе Харьковской области.

Бойцы группы "Юг" разбили три механизированные и одну мотопехотную бригаду ВСУ в районе Дружковки и Константиновки в ДНР. Там у подразделений ВСУ все меньше шансов выбраться из окружения.

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра "Южной" группировки войск: "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, боевую бронемашину, 13 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, в том числе одно западного производства, и две станции РЭБ".

Итого только за сутки по всем направлениям СВО украинские формирования потеряли больше тысячи боевиков, десятки единиц техники, в том числе и той, которую Киеву поставил Запад.