В Общественной палате наградили представителей СМИ, которые освещают темы, касающиеся обороны страны. Организаторы отметили вклад журналистов в укрепление национальной безопасности, развитие героических традиций Вооружённых сил и популяризацию подвигов защитников Отечества.

И подчеркнули: такие материалы действительно помогают в подготовке молодёжи к службе в армии. В числе награждённых - военные корреспонденты, которые работают в зоне спецоперации, а также сотрудники ведомственных изданий и пресс-служб Минобороны, МВД, МЧС, Росгвардии, Пограничной службы ФСБ.