Мишустин провел встречу с главой "ВЭБ.РФ"

В рамках президентской программы при поддержке "ВЭБ.РФ" в стране модернизированы уже 20 аэропортов. В этом году будут запущены после реконструкции терминалы в Благовещенске, Оренбурге и Барнауле. Об этом на встрече премьеру Михаилу Мишустину рассказал глава госкорпорации Игорь Шувалов.

"ВЭБ" принимает участие и в модернизации Восточного полигона железных дорог. А на северо-западе крупнейший проект - строительство высокоскоростной магистрали "Москва - Санкт-Петербург".

Госкорпорация участвует в том числе в создании локомотивов и вагонов. Суперсовременные поезда будут развивать до 400 километров в час. И уже в 2028 году путешествие из столицы в Петербург можно будет совершить всего за 2 часа 15 минут.

Инвестиции ВЭБ вложит и в строительство в Арктике. Там появятся крупный горнорудный комплекс и другая важная инфраструктура.