МЧС предупредило москвичей об аномальных морозах с 30 января

В Московском регионе с 30 января по 3 февраля ожидаются аномально низкие температуры. Об этом предупредила в среду, 28 января, пресс-служба подмосковного главка МЧС России.

В ведомстве уточнили, что в эти дни прогнозируется суровая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–12 градусов ниже климатической нормы. В связи с этим жителей Москвы и Подмосковья призывают проявить осторожность.

На этом фоне комплекс городского хозяйства Москвы пообещал в своем Telegram-канале, что коммунальщики скорректируют температуру в столичной системе теплоснабжения в дни сильных морозов.

Ранее метеоролог Михаил Леус предупреждал, что жителей столичного региона ожидает по итогам февраля отрицательная температурная аномалия, хотя под конец зимы температура может вернуться в норму и даже превысить ее.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что среднемесячная изменчивость погоды сильно возрастает в связи с глобальным изменением климата. Как пояснил эксперт, "в период потепления климата погода нервничает".