МВД объяснило, как не стать жертвой вербовки в интернете

Интернет-пользователи рискуют стать жертвами вербовки и оказаться втянутыми в преступные схемы. В Министерстве внутренних дел рассказали, как этого избежать.

Прежде всего рекомендуется воздержаться от публикации в Сети излишне подробной информации о себе и не отвечать на вопросы личного характера от незнакомцев. Доступ к своим профилям в социальных сетях следует ограничить, не нужно добавлять в друзья незнакомых людей, цитирует рекомендации ведомства ТАСС.

Нельзя делиться личной информацией в открытых чатах, группах или на форумах. Нужно избегать споров на провокационные темы, поскольку вербовщики часто ищут людей с активной жизненной позицией.

Подозрительные сообщения с неизвестных учетных записей и номеров лучше игнорировать, а о странной активности рекомендуется информировать модераторов или администраторов платформы. При обнаружении явных признаков вербовки или давления со стороны неизвестных необходимо немедленно сообщить об этом в правоохранительные органы, подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности России пресекла работу нелегальных каналов связи, которые украинские спецслужбы использовали для вербовки и вовлечения россиян в диверсионно-террористическую деятельность. При этом в 12 регионах были задержаны 19 человек.

Не последнюю роль в преступной деятельности играет мессенджер WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской). В Роскомнадзоре поясняли, что решение о блокировке этого сервиса связано с тем, что он используется для организации и проведения террористических действий на территории России, для вербовки исполнителей терактов и диверсий, для мошеннических и иных преступлений против наших граждан.