Аршавин выиграл суд по алиментам у Барановской

Юлия Барановская родила от Андрея Аршавина троих детей. В браке футболист и телеведущая при этом не были. После расставания Юлии пришлось через суды добиваться алиментов, ведь спортсмен просто ушел и отказывался даже видеться с наследниками.

Только спустя несколько лет Аршавину удалось наладить отношения с детьми и Барановской. Но Андрей в прошлом году решил через суд сократить размер алиментов. И ему это удалось. Бывший капитан сборной России добился пересмотра выплат из-за изменения семейных обстоятельств — в 2024 году у него родилась еще одна дочь.

"Савеловский районный суд города Москвы 28 января 2026 года удовлетворил исковое заявление футболиста Андрея Аршавина к Юлии Барановской об изменении размера алиментов", — говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы.

Подробности решения пока не раскрываются, заседание прошло в закрытом формате без прессы. Барановская в суд не смогла явиться, телеведущая не может вылететь из Антарктики в Москву из-за плохих погодных условий.

Известно, что ранее футболист отдавал детям половину своих доходов. Всего у Аршавина шестеро наследников — трое от Юлии Барановской, один от Алисы Казьминой, еще один от женщины, чья личность не раскрывается и 1,5-годовалая дочь Ева от Анны Петрушиной, коллеги по "Зениту". Рождение младшей наследницы и заставило Аршавина обратиться в суд.