"Часы Судного дня" перевели на четыре секунды вперед

До конца света, между прочим, осталось 85 секунд! Ничего, мы успеем обо всём рассказать. Знаменитые "Часы Судного дня", которые показывают миру, сколько нам осталось до Апокалипсиса, перевели вперёд на 4 секунды. То есть до конца света осталось менее полутора минут.

Нынешний перевод стрелок на 4 секунды вперёд связан, по словам учёных, с агрессивным поведением ядерных держав - России, США, Китая - и ослаблением контроля над ядерным вооружением, конфликтами на Украине и на Ближнем Востоке.

"Часы Судного дня" придумали ученые-ядерщики в США в 1947 году. Среди авторов - Альберт Эйнштейн, отец атомной бомбы Роберт Оппенгеймер. Руководить переводом стрелок поставили главного редактора журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" Евгения Рабиновича, который и крутил часы до самой смерти в 1973-м.

Кто сейчас спасёт этот безумный мир? Женщины, конечно. Мужчины всегда были готовы пустить мир под откос, сталкиваясь лбами в попытке доказать, у кого собственное "Я" больше. Женщины всегда приписывали себе талант миротворцев. Не будем вспоминать из-за чего разгорелась Троянская война. Многие сейчас возлагают надежды на Меланью Трамп, которая одна, кажется, способна урезонить своего буйного супруга.

Это кадры из нового якобы документального фильма "Мелания", который выйдет в прокат 30 января. Дональд, обожаемый супруг, написал в соцсети – "обязательно к просмотру!" Билетов уже накупили почти на 2 миллиона долларов. А недоброжелатели украшают грубыми надписями рекламные плакаты с Меланьей-красой.

Красота, она ж разная бывает. С приходом во власть брутального Трампа из медиа-пространства мигом исчезли женоподобные существа непонятного пола. А ведь при полумёртвом Джо Байдене они правили бал. Даже в армии. Новый глава Пентагона Пит Хегсет совсем недавно нетолерантно прямо указал генералам, не определившимся со своей ориентацией: из армии выметаться!

Все вдруг вспомнили о том, что женщинам не нужно стесняться своих форм. И декольте вроде бы совсем не криминал. Как там пелось в песне? В царство свободы дорогу грудью проложим себе. Едва ли актриса Сидни Суини слышала старую советскую песню, но она-то всегда осознавала, чем прокладывать себе дорогу в царство свободы. Суини зашла с козырей и запустила линию собственного нижнего белья.

А кто против красоты, как мы её понимаем, у того в действительности всё не так, как на самом деле.