США заверили в отсутствии намерений заменить ООН своим Советом мира

Создаваемый Соединенными Штатами Совет мира по стабилизации ситуации на Ближнем Востоке не рассматривается как замена ООН. В этом заверил в среду, 28 января, госсекретарь США Марко Рубио.

Как отметил политик, Вашингтоне не претендует на замену Организации Объединенных Наций. Однако Рубио не преминул заметить, что "в случае с Газой ООН принесла очень мало пользы, за исключением продовольственной помощи" (цитата по РИА Новости).

Ранее президент России Владимир Путин позитивно воспринял предложение США присоединиться к работе Совета мира. Из замороженных в американской юрисдикции активов Россия собирается взять 1 миллиард долларов для внесения в "Совет мира" по сектору Газа. В Кремле подчеркивали, что "это, конечно, потребует определенных действий со стороны Соединенных Штатов".

При этом постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва ожидает от Вашингтона большей конкретики относительно развертывания в секторе Газа международных стабилизационных сил. Российская сторона хотела бы ясности относительно состава, численности и мандата этой миссии. Небензя также подчеркнул, что эффективность таких сил будет напрямую зависеть от "согласия сторон и способности беспристрастно выполнять подмандатные задачи".