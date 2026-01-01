Поток из дыры на Солнце достиг Земли и сулит новые магнитные бури

К Земле пришел поток быстрого солнечного ветра из корональной дыры на Солнце. Об этом рассказали в среду, 28 января, специалисты Лаборатори солнечной астрономии ИКИ РАН.

Как уточнили ученые в своем Telegram-канале, резких ударов не было, поэтому геомагнитные индексы пока остаются в зеленой зоне. Однако в ближайшее время показатели почти наверняка "пожелтеют". Это означает, что вероятны слабые магнитные бури.

Поступающие с орбиты параметры плазмы говорят о возможном формировании полярных сияний, но вероятность опускания аврорального овала до средних широт (Москва и ниже) почти отсутствует.

20 января сообщалось, что на МКС пришлось активировать протокол радиационной защиты Safe Haven из-за экстремального солнечного радиационного шторма — он стал самым сильным за четверть века. Экипаж станции экстренно эвакуировался в российский служебный модуль "Звезда".

Ученые прогнозировали, что в 2026 году количество магнитных бурь превысит показатель предыдущего года. В целом ожидается, что рост числа таких возмущений магнитосферы Земли продлится примерно до 2028 года. Лишь после этого может наступить стремительная деградация всех видов солнечной активности с переходом в минимум на рубеже 2029-2030 годов.