Проблемы и скандалы серьезно подорвали здоровье Долиной: заговорила дочь певицы

Минувший год для Ларисы Долиной выдался очень тяжелым. Артистка потеряла не только квартиру, но и уважение поклонников. После скандала с продажей недвижимости на концерты Ларисы Александровны мало кто хочет идти. Разумеется, это серьезный стресс. И все пережитое не добавило здоровья народной артистке России.

Еще несколько лет назад исполнительница хита "Погода в доме" призналась, что у нее некая "невротическая" болезнь, связанная с суставами. Одолевали артистку и другие недуги, но Долина ни разу не отменяла концертов из-за плохого самочувствия. Пару лет назад певица отработала концерт на обезболивающих. Оказалось, что у нее тогда была повреждена трахея.

В декабре прошлого года директор певицы Сергей Пудовкин сообщил "АиФ", что Долина попала "в катастрофическую жизненную ситуацию – и финансовую, и моральную, а самое главное, эмоциональную". Сильнейший стресс подорвал ее здоровье, уверял Пудовкин.

Подтвердила это и Лариса Александровна, когда пришла на интервью к Дмитрию Борисову. "Мне плохо, мне очень плохо. Хотя я всегда считала себя сильной женщиной и выходила из очень сложных ситуаций", — сказала она.

Пока шли суды, близкие Долиной не общались с прессой и не комментировали информацию о состоянии певицы. Дочь артистки Ангелина Долина заговорила лишь когда шумиха улеглась. Она рассказала, что следит за состоянием Ларисы Александровны и старается не допускать его ухудшения.

"Мы тщательно следим за здоровьем мамы, с моей подачи в том числе. Мама – очень послушный пациент. Она дисциплинированная, и если надо делать какую-то гимнастику, зарядку, физиотерапию, то она будет это делать и все очень четко выполнять", — отметила в интервью Metro Ангелина.

