Уиткофф и Кушнер не поедут на новые переговоры по Украине

Переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине продолжатся, но в новом раунде не примут участие спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Об этом рассказал в среду, 28 января, госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.

По словам Рубио, представители России и Украины "собираются продолжить переговоры на этой неделе, на этот раз — в двустороннем формате". Глава Госдепартамента уточнил, что "присутствие США возможно, но это будут не Стив и Джаред".

Госсекретарь США признал, что территориальный вопрос остается нерешенным, однако заверил, что "ведется активная работа, чтобы попытаться сблизить позиции обеих сторон по этому вопросу".

Подтвердил Рубио и тот факт, что согласие России на возможные гарантии безопасности Украине от западных стран еще не получено, сообщает ТАСС. Пресловутые гарантии предусматривают развертывание на украинской территории "европейских войск с очень сильной поддержкой США", а Москва выступала категорически против появления западных военных у себя под боком.

Ранее член президентского Совета по межнациональным отношениям Богдан Безпалько подчеркивал, что территории – главный и, по сути, единственный вопрос, о котором не могут договориться украинская и российская стороны. Эта тема и остается камнем преткновения на переговорах в Абу-Даби.