Москалькова призвала не прекращать выплату алиментов школьникам после 18 лет

Полагающиеся детям от родителей алименты должны выплачиваться и по достижении совершеннолетия, если дети еще не закончили школу и не могут себя финансово обеспечивать. Такую инициативу выдвинула в среду, 28 января, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен предложила Министерству юстиции рассмотреть вопрос о законодательном закреплении права на алименты совершеннолетних детей, обучающихся в образовательных организациях общего образования.

Наряду с этим Москалькова настаивает на возвращении к идее создания государственного алиментного фонда. Такая структура помогала бы обеспечивать гарантированную финансовую поддержку детям в случаях, когда взыскание алиментов с родителей затруднено или невозможно, сообщает ТАСС.

Ранее детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова высказалась о тех, "кто имитирует отсутствие заработка и возможности платить алименты". Мишонова заявила, что таких людей нужно устраивать на работу принудительно, а их заработки забирать на уплату алиментов.

В России уже ужесточали наказание за уклонение от уплаты алиментов. Председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выражал надежду на то, что новые меры будут стимулировать должников добросовестно исполнять свои обязанности.