Сын пропавших в тайге Усольцевых выступил с шокирующим заявлением

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы, их пятилетняя дочь и собачка пропали в конце сентября прошлого года в Красноярском крае. Они ушли в поход и перестали выходить на связь. 12 октября было объявлено о завершении активной фазы поисков. Операцию возобновят лишь весной.

В Сети активно обсуждают возможный побег Усольцевых за границу. Нашлись люди, которые уверяют, что видели пропавшую семью в Таиланде и в США. Сын Усольцевых считает, что семья могла отправиться в Монголию, а оттуда в Казахстан.

Кроме того Даниил пришел на шоу "Пусть говорят" и набросился с обвинениями на журналистов. Он заявил, что пресса слишком много выдумывает. Например, никаких сотен тысяч рублей в машине Усольцевых не было. Парень лично присутствовал при обыске и уверяет, что денег следователи не находили.

"Эту историю с деньгами полностью придумали журналисты, чтобы оживить упавший интерес к теме. Никаких денег не было", — заявил Даниил.

Именно информация о крупной сумме, оставленной в автомобиле, была весомым аргументом против версии о запланированном исчезновении. Откровения сына Ирины Усольцевой шокируют, в Сети считают, что Даниил пытается всех убедить, что его родные сбежали.

Напомним, два беспилотных летательных аппарата обследовали участок тайги площадью 26 квадратных километров, однако установить местонахождение Усольцевых и их собаки не удалось. Районы, где весной планируется возобновить поисковые работы, будут уточнены на основании обновленных сведений, которые продолжают поступать.