Путин: Мир и согласие между разными конфессиями России достигнуты благодаря общей культуре

Россия придает памяти о Холокосте особое значение, потому что помнит о том, что принес с собой нацизм. Владимир Путин заявил об этом, принимая в Кремле главного раввина России Берла Лазара и президента Федерации еврейских общин России Александра Бороду.

Накануне в мире отметили Международный день памяти жертв Холокоста. Дата приурочена к историческому событию - освобождению советскими войсками в 1945 году концлагеря Освенцим.

Мир и согласие между разными конфессиями России, отметил глава государства, достигнуты благодаря общей культуре. И свой вклад в нее вносит каждый народ.

По словам российского лидера, попытка уничтожить целый город, блокада Ленинграда, сравнима с преступлением нацистов против еврейского народа.